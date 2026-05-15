Малыхин нокаутировал Кейна в реванше на турнире One Friday Fights 154

Россиянин Анатолий Малыхин победил сенегальца Умара Кейна в реванше на турнире One Friday Fights 154, который проходил в Бангкоке (Таиланд).

Поединок завершился нокаутом в четвертом раунде. Малыхин вернул себе чемпионский пояс в тяжелом весе. В первом поединке Кейн победил раздельным решением судей и стал чемпионом в тяжелом весе — бой прошел 9 ноября 2024 года.

После этой победы рекорд 38-летнего Малыхина в ММА стал 15-1. На счету 34-летнего Кейна 7 побед и 2 поражения.

После боя Малыхин объявил о завершении спортивной карьеры.

ММА ONE Championship: Кане — Малыхин

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