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Менеджер Малыхина: «Не уверен, что в ONE сделают для Анатолия титульный реванш»

Евгений Нарижный
Корреспондент
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Менеджер двойного чемпиона ONE Анатолия Малыхина Александра Скаредин рассказал, когда планируется следующий поединок бойца.

«В феврале ONE проведет турнир в Катаре, — сказал Скаредин в интервью ММА.Metaratings. — Я не уверен, что организация сделает реванш [против Умара Кейна], но можно выступить там и провести защиту одного из поясов. Или совершить камбэк в тяжелом весе. Потенциальные соперники пока неизвестны».

Ранее Малыхин провел бой за пояс в тяжелом весе против Умара Кейна и проиграл решением судей. Россиянин потерял один из трех поясов, он остается чемпионом в полутяжелом весе (в ONE это категория до 102 кг) и в среднем весе (до 93 кг).

Источник: MMA.Metaratings.ru
Анатолий Малыхин
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