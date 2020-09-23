Зубайра Тухугов: «Лобов на пару километров позади меня. Что он в UFC лезет?»

Российский боец UFC Зубайра Тухугов в интервью «СЭ» прокомментировал вероятность поединка с Артемом Лобовым.

— Артем Лобов сказал, что готов подраться с вами за бесплатно. А вы были бы готовы бесплатно выйти против него?

— Вообще не вижу смысла с ним драться. Я иду вверх. Через бой попаду в топ-15, еще через бой — в топ-10. А это человек на пару километров позади меня. Сидит дома, нигде не дерется. И мне что, вернуться на пару километров назад и подраться с ним? Должен же быть смысл для боя с человеком. Если будет смысл — подерусь с ним. Люди знают, что я его не избегаю. Наш бой должен был состояться, пока не отменили (поединок был запланирован на 27 октября 2018 года. — Прим. «СЭ»). Но он ушел, а я здесь. Я иду дальше, он отстал. Пусть возвращается в UFC, поднимается до моего уровня, и тогда мы, конечно, подеремся. Не просто так подерусь я с ним. Я с ним подерусь как в последний раз.

— На ваш взгляд, Лобов — боец нормального уровня?

— Вы его бои видели? Какой у него рекорд в UFC?

— Две победы, пять поражений.

— И что скажете?

— Не очень хороший рекорд, но в кулачных боях у него классно получилось.

— Там, где получается, там и должен драться. Зачем в UFC он лезет? Каждый должен драться там, где у него получается, так? Человек семь раз дрался [в UFC], пять раз проиграл. И куда он лезет?

— Зато даже когда вам с Лобовым будет за 40, ваш бой все равно будет интересен — вне зависимости от того, на каком уровне будете выступать.

— Я тоже думаю, что этот бой когда-нибудь состоится. Наверное, когда мы постареем. Или у меня в карьере не пойдет, если буду проигрывать, уйду из UFC. Думаю, где-то что-то будет.

На счету 29-летнего Тухугова 19 побед, 4 поражения и 1 ничья в ММА. У 34-летнего Лобова 13 побед, 15 поражений и 1 ничья. Тухугов проведет ближайший бой в ночь на 27 сентября с канадцем Хакимом Доводу на турнире UFC 253, а Лобов — 12 декабря с французом Ильесом Джируном на турнире ARENA FIGHT Championship. (Илья Андреев)