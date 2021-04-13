Жорж Сен-Пьер считает, что Джон Джонс и Фрэнсис Нганну боятся драться друг с другом

Легендарный канадский боец ММА Жорж Сен-Пьер высказал свое мнение по поводу потенциального боя между Фрэнсисом Нганну и Джоном Джонсом, заявив, что оба бойца боятся друг друга.

«Да, Джон Джонс боится Фрэнсиса, а Фрэнсис боится Джона Джонса, потому что, если они не будут бояться, это значит, что им все равно, — сказал Сен-Пьер на подкасте Джо Рогана. — Этот бой, я уверен, очень важен для них. Успех важен для них, и когда вы ставите все на кон, страх будет присутствовать. Если будет предложена хорошая сумма, даже если боец боится, то независимо от того, как он себя чувствует, он сделает свою работу. Он оденет капу и выйдет выполнять работу».

Нганну — чемпион тяжелого дивизиона UFC. На его счету 16 побед и 3 поражения. Ожидается, что он станет первым, кто поприветствует лидера рейтинга P4P Джона Джонса в тяжелом весе. Джонс (26 побед, 1 поражение), в свою очередь, в прошлом самый успешный чемпион полутяжелой весовой категории.