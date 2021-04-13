Марлон Вера заявил, что Шон О'Мэлли отказался от реванша с ним

Боец легчайшего дивизиона UFC Марлон Вера утверждает, что принял матч-реванш против Шона О'Мэлли. Однако со слов Марлона, Шон не захотел принимать бой.

«Он отказался. Я получил предложение, дал согласие, но он проигнорил», — написал Вера в Twitter, отвечая на вопрос болельщика по поводу реванша.

В первом бою, который состоялся летом прошлого года на UFC 252, победу техническим нокаутом в стартовом раунде одержал Вера. В конце марта О'Мэлли закрыл поражение, нокаутировав Томаса Алмейду в третьем раунде.

Вера, тем временем, после победы над О'Мэлли проиграл экс-чемпиону UFC Жозе Альдо единогласным решением судей. Бой состоялся в конце декабря на UFC Fight Night 183.