Бывший чемпион полусреднего и среднего дивизионов UFC Жорж Сен-Пьер поделился мнением о Коноре Макгрегоре. Канадец предположил, что ирландец снова сможет стать чемпионом.

— Конор может снова стать чемпионом, но у Хабиба очень подходящий стиль для победы над ним, — цитирует Сен-Пьера Sport Bible. — Он криптонит для Конора. Хорошо сокращает дистанцию, а это слабое место Макгрегора. Если Гэтжи победит Хабиба, то другое дело. У Конора больше шансов победить Джастина, чем Хабиба.

Если бы я дрался с Конором, бой прошел бы на моих условиях. Уверен, что одержал бы победу, но никогда не знаешь заранее.