Забит Магомедшарипов поднялся на шестое место в рейтинге UFC

Российский боец Забит Магомедшарипов поднялся на шесто место в рейтинге UFC в полулегкой весовой категории (до 65,8 кг).

В ночь на воскресенье 28-летний Магомедшарипов по очкам победил американца Джереми Стивенса на турнире UFC 235. До поединка Магомедшарипов шел на 13-й строчке рейтинга, а Стивенс – на шестой. Теперь американец переместился на седьмую позицию.

Выше дагестанца в рейтинге находятся Ренату Моикану (Бразилия), Алекс Волкановски (Австралия), Фрэнки Эдгар (США), Брайан Ортега (США) и Жозе Алдо (Бразилия). Чемпион UFC в легком весе – Макс Холлоуэй из США.

Магомедшарипов провел 18 боев (17 побед, 1 поражение), из них в UFC – пять поединков (выиграл во всех).

По словам российского спортсмена, следующий бой он хотел бы провести с победителем поединка между бразильцем Жозе Алдо и австралийцем Алексом Волкановски. Предполагается, что их бой состоится 11 мая на шоу UFC 237.