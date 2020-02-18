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Забит Магомедшарипов — перед боем Харитонова: «Бразильцы реально умеют драться. У них есть дух»

14:03
Забит Магомедшарипов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Забит Магомедшарипов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец UFC Забит Магомедшарипов дал «СЭ» характеристику бразильским бойцам в преддверии поединка между Сергеем Харитоновым и Фернандо Родригесом.

Бой пройдет 23 февраля в Белоруссии на турнире WTKF.

— Скоро у Сергея Харитонова бой с бразильцем. У вас есть собирательный образ бразильского бойца?

— Они драться умеют. Реально драться умеют. Сколько бразильцев в России дерутся, да и везде... Посмотришь на них: телосложения особо нет, но выходят и дерутся до конца. Очень за многими такое замечал. У них есть дух. Дерутся до конца. Замечал много бразильских бойцов, у которых неправильная ударная техника, базы нет у человека. Словно его с улицы взяли и в клетку закинули. Но дерутся очень хорошо.

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