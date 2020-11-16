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Яндиев рассказал, как его брат спас Харитонова от чеченцев-бизнесменов

23:37
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Российский боец ММА Адам Яндиев рассказал, как его брат Абукар спас Сергея Харитонова от бизнесменов из Чечни.

«Сергею всегда рядом нужны были крепкие сильные ребята, — сказал Яндиев в интервью блогеру Геннадию Голицыну. — Как с Сергеем познакомились тот же Сулунбек, Абукар? У него была разборка с чеченцами. Это было по маршрутному бизнесу, он туда влез, он думал, как Геракл пришел, ребята его за бойца примут. Но на улице ребята все это по-другому решают.

У него реально была очень серьезная проблема, его могли там заштырять, и все что угодно сделать. И мой брат Абукар, Сулунбек поддержали его, попросили, чтобы не трогали".

13 ноября Яндиев напал на Харитонова и его друга Руслана Абдо во дворце спорта «Лужники» во время турнира по ММА. В результате Харитонов и Абдо были госпитализированы. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела. По словам Харитонова, Яндиев взял у него в долг порядка миллиона рублей и не вернул.

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