Боец Адам Яндиев, избивший Сергея Харитонова и его приятеля Руслана Абдо в «Лужниках», прокомментировал свой поступок.

«Как мужчина я поступил правильно. А как отец четырех детей — я сделал неправильный поступок. Потому что я не подумал о них. Но как сказал наш Президент: «Если драка неизбежна, бить надо первым».

Я отвечу за свои слова и поступки, я никогда не переобувался. Я прошу прощения у всех у людей, кто сейчас смотрит и наблюдает за этим, кого он ввел в заблуждение... Чтобы вы немного проявили человеческое, как человек думали. А ни в коем случае не как нацисты, чью-то сторону делить, эти национальные моменты..." - сказал Яндиев в интервью Youtube-каналу Podcast Golitsin Experience.