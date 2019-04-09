Ян не считает Нурмагомедова зрелищным бойцом

Российский боец легчайшего веса UFC Петр Ян поделился мнением о стиле ведения боя чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова, основанном на борьбе в партере. По словам Яна, многие узнали о Нурмагомедове благодаря Конору Макгрегору.

– Хабиб уже много лет действует в подобном стиле, – цитирует RT Яна. – Я не считаю Нурмагомедова зрелищным, такого же мнения придерживаются и в руководстве UFC. Он грамотно использует свои сильные стороны, а победителей, как говорится, не судят. Но за ударниками гораздо интереснее наблюдать.

За рубежом очень многие узнали о Хабибе благодаря Конору, который раскручивал их бой. Да, Нурмагомедов ответственно подошел к этому поединку и выиграл. После такой победы он может позволить себе вести себя более вызывающе.