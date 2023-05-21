Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 21:55

Якубов рассказал, что думает о предстоящем бое с Рябым

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец Ильяс Якубов рассказал, что думает о своем будущем сопернике по «Бойцовскому клубу РЕН ТВ» Юрии Рябом.

«Соперник мой очень хороший парень, порядочный, воспитанный. С его стороны я никогда ничего не видел (плохого). Неплохой боец он, мы видели его бои. Парень нормально борется до конца. Выигрывал очень сильных соперников, и проигрывал, и выигрывал.

Я готов оставить себя полностью в клетке, так что если мы выходим драться, мы должны там оставлять себя, а не просто «обнимашки» делать», — цитирует Якубова «Известия».

Новый турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 26 мая на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1105652-khoroshii-i-vospitannyi-paren-iakubov-o-svoem-sopernike-iurii-riabom
0
Читайте также
Трагедия на футболе в Сальвадоре: после давки на стадионе — сотни раненых, есть погибшие
Бывший футболист «Спартака» пошел в украинскую Нацгвардию. Что о нем известно
Минобороны РФ сообщило об освобождении Артемовска российскими силами
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Махно считает, что Фролов и Абдулаев показали один из лучших поединков в мире
Новости
RSS RSS
Все новости