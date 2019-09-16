«Я скинул 17,5 кг». Главный трюкач UFC объяснил свое сенсационное поражение

Бразильский боец Мичел Перейра, выступающий в полусреднем весе (до 77,1 кг), сделал заявление по поводу поражения от канадца Тристана Коннелли на турнире UFC Fight Night 158, который состоялся в Ванкувере 14 сентября.

Перейра проиграл Коннелли решением судей, хотя считался фаворитом поединка. 25-летний бразилец должен был драться с Сергеем Хандожко, однако российский боец не успел получить канадскую визу. В итоге соперником Перейры стал 33-летний канадец, который, несмотря на значительную разницу в габаритах (Коннелли выступает в легком весе — до 70,3 кг), сумел одержать победу. Во время поединка латиноамериканец исполнял различные трюки — бил ногами и руками, отталкиваясь от сетки, крутился колесом, прыгал сальто.

— Ребята, со мной случилось много плохих вещей, — написал Перейра в Instagram. — Я устал. И не из-за того, что сделал в бою, а из-за того, какой вес мне пришлось скинуть перед поединком. Я сбросил 17,5 килограммов — сам. У меня не было углового, некому было мне помочь, я был один. Это не оправдание, но я такой боец, который прогрессирует от раунда к раунду, в этом же бою мое тело не слушалось уже в начале второго раунда.

— Я бьюсь за вас, ребята, и делаю шоу для вас, — отметил боец. — Давайте больше поддерживать и меньше критиковать. Я так дерусь, чтобы сделать UFC веселее. Сегодня бойцы думают только о победах, из-за чего бои получаются скучными, и в этом причина падения (популярности) ММА. Я хочу, чтобы мои поклонники радовались, когда смотрели мои бои, но в этот раз все сложилось так, что я проиграл. Я вернусь сильнее. Вот увидите — у меня достаточно кардио, чтобы без проблем драться все три раунда.

Бой Перейры и Коннелли был признан лучшим на UFC Fight Night 158. За лучший бой вечера спортсменам обычно выплачивается бонус — по 50 тысяч долларов. Поскольку бразилец не смог уложиться в требуемый вес, его бонус достался сопернику — таким образом, Коннелли получил 100 тысяч долларов.

В активе Перейры 23 победы и 10 поражений. У Коннелли — 14 побед и 6 поражений.

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