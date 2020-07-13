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«Я хотел сотворить историю». Жозе Альдо — о поражении от Яна

13 июля 2020, 01:17
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Бразилец Жозе Альдо опубликовал новый пост в Instagram. Он прокомментировал поражение от россиянина Петра Яна на UFC 251 в бою за титул в легчайшем весе.

— Поражения — часть спорта, часть моей жизни. — написал бразилец. — Кто не дерется, тот не проигрывает. Я сделал все, что было в моих силах. Дрался за то, чего очень хотел, но, к сожалению, у меня не получилось.

Никто в мире больше меня не хотел заполучить этот пояс, я хотел сотворить историю, но мой противник был успешнее, у него есть свои сильные стороны.

Людям кажется, что они живут в идеальном мире, и не понимают, что поражение не повод унижать кого-то. Сочувствие — это умение ставить себя на место другого. Я вернусь и буду намного сильнее, чем сейчас.

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