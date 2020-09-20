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«Я горжусь тобой, я — твой фанат». Трамп позвонил Ковингтону и поздравил бойца с победой

10:24
Дональд Трамп. Фото AFP
Дональд Трамп. Фото AFP
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Президент США Дональд Трамп поздравил бойца ММА Колби Ковингтона с победой над Тайроном Вудли в главном поединке турнира UFC Fight Night 178.

— Ты — отличный боец, — сказал в телефонном разговоре с Ковингтоном Трамп. — Ты очень легко победил, не представляю, как ты это делаешь. Поздравляю! Я очень хотел посмотреть твой бой, ты был прекрасен. Горжусь тобой. Сегодня я выступал перед большой публикой, 35 тысяч человек, произносил важную речь, а в конце сказал, что собираюсь отправиться домой и посмотреть бой Колби Ковингтона. Я ценю то, что ты делаешь. Я — твой фанат, а ты — мой фанат.

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