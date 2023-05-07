Шон О'Мэлли: «Я был удивлен решением судей в бою Стерлинга и Сехудо»

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (16-1) считает, что бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) победил Алджамейна Стерлинга (23-3).

«По моим подсчетам Генри вел 3-1 к пятому раунду. Я был удивлен решением судей. Генри сделал все для победы. Но бой был в Нью-Джерси», — сказал О'Мэлли на пресс-конференции.

Стерлинг победил Сехудо раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) на UFC 288. Бой состоялся 6 мая в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

