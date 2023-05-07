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Мовсар Евлоев получил денежный бонус за «Бой вечера» по итогам UFC 288

Давид Хачатрян
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Россиянин Мовсар Евлоев (17-0) и бразилец Диего Лопес (21-6) получили денежный бонус в размере 50 тысяч долларов каждый за «Бой вечера» на UFC 288. Евлоев во время поединка несколько раз выбирался из серьезных болевых приемов, в итоге победив единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

Также денежные бонусы за «Выступление вечера» получили китаянка Янь Сяонань (18-3), которая нокаутировала бразильянку Джессику Андраде (24-11), и Мэтт Фревола (11-3), который нокаутировал Дрю Добера (26-12) в первом раунде.

UFC 288 состоялся 6 мая в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Мовсар Евлоев
UFC
ММА
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