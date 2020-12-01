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Встреча Нурмагомедова и главы UFC будет носить деловой характер

10:41
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Встреча чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова и президента организации Даны Уайта будет носить деловой характер.

— Это будет деловая встреча, — цитирует ТАСС менеджера россиянина Ризвана Магомедова.

Напомним, встреча должна пройти в ближайшее время в Абу-Даби. Нурмагомедов в октябре завершил карьеру. Уайт ранее говорил, что хочет уговорить россиянина вернуться.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10137497

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