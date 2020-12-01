Встреча Нурмагомедова и главы UFC будет носить деловой характер
10:41
Встреча чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова и президента организации Даны Уайта будет носить деловой характер.
— Это будет деловая встреча, — цитирует ТАСС менеджера россиянина Ризвана Магомедова.
Напомним, встреча должна пройти в ближайшее время в Абу-Даби. Нурмагомедов в октябре завершил карьеру. Уайт ранее говорил, что хочет уговорить россиянина вернуться.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю