Встреча Нурмагомедова и главы UFC будет носить деловой характер

Встреча чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова и президента организации Даны Уайта будет носить деловой характер.

— Это будет деловая встреча, — цитирует ТАСС менеджера россиянина Ризвана Магомедова.

Напомним, встреча должна пройти в ближайшее время в Абу-Даби. Нурмагомедов в октябре завершил карьеру. Уайт ранее говорил, что хочет уговорить россиянина вернуться.