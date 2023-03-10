Волков — о бое с Романовым: «Отказаться я не мог, поэтому принял поединок»

Российский боец UFC Александр Волков рассказал, почему согласился на бой с молдаванином Александром Романовым.

«Я очень долго ждал поединка, не выбирал себе соперника. У меня был большой перерыв. В конце лета я заявил UFC, что готов подраться с любым, независимо от того, кто он и откуда. Главное — быстрее подраться. У меня была хорошая форма, хотелось выступать. Не знаю, была ли возможность выбрать другого соперника. Из-за того, что я изначально занял эту позицию, отказаться я не мог, поэтому принял поединок», — цитирует Волкова Metaratings.ru.

Бой между Волковым и Романовым пройдет в ночь с 11 на 12 марта на турнире UFC Fight Night 221.