Волкановски раздельным решением судей победил Холлоуэя на UFC 251 и защитил чемпионский титул

Австралиец Александр Волкановски, выступающий в полулегком весе, на UFC 251 победил раздельным решением судей американца Макса Холлоуэя — 48-47, 48-47, 47-48. Турнир состоялся на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

На счету 31-летнего Волкановски 22 победы и 1 поражение. Для него это была первая защита титула.

У 28-летнего Холлоуэя 21 победа и 6 поражений. Они встречались в конце прошлого года, австралиец взял верх единогласным решением судей. Тогда Холлоуэй потерял чемпионский пояс.