Волк-хан: «Я ожидал от Анкалаева большего»

Бывший боец японской лиги Rings Магомедхан Гамзатханов, известный под прозвищем Волк-хан, считает, что Магомед Анкалаев (18-1) должен был драться активнее в бою с Яном Блаховичем (29-9). Об этом он сказал в интервью «СЭ».

«Во-первых, я ожидал от Магомеда большего, — начал Волк-хан. — Мне кажется, он сам себя наказал. Он упустил ту возможность, которую ему дал всевышний. Это 10-летний, 15-летний труд, к чему он всю свою сознательную жизнь стремился, это был шанс. Особенно в первых раундах он очень пассивно дрался. Надо было активно [драться].

Когда боец такого уровня выступает, он знает, какой раунд выигрывает, какой проигрывает, и что нужно делать, какие шаги предпринимать после первого раунда. Такое ощущение, что Магомед не считал, что ли... нельзя в таком ответственном бою давать шанс судьям. Надо быть более активным.

Ему нужно было просто выйти и более активно выступать. А Магомед реально талантливый, очень сильный, мог выиграть этот бой достойно, чтобы ни у кого не было сомнений. Я уверен, что Магомед сильнее него [Блаховича]. Но если бы он начал бой сразу... они [судьи] видят, что Магомед пассивничает. Они видели, что он получает удары, проигрывает очки, а потом переводит в партер. Нужно ли пенять на судей? Нет. Он [Анкалаев] сам себя обыграл. Надо было ему реально выйти и выступать так, как он раньше выступал, а не... ну что это такое? Я понимаю, ответственность большая, пояс, мир смотрит, но это же не повод, чтобы так выступать. Очень жаль, что упустил возможность. Я был уверен, что Магомед привезет еще один пояс в Россию».

Бой Анкалаева и Блаховича завершился вничью раздельным решением судей (48-47, 46-48, 47-47). Пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе остался вакантным. Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.