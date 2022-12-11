Волк-хан рассказал, в чем разница между Махачевым и Анкалаевым

Бывший боец японской лиги Rings Магомедхан Гамзатханов, известный под прозвищем Волк-хан, заявил, что Ислам Махачев (23-1) был сфокусирован на победе в своем последнем бою, в отличие от Магомеда Анкалаева (18-1). Об этом он сказал в интервью «СЭ».

«Давайте сделаем сравнение боев Махачева и Анкалаева, — сказал Волк-хан. — Махачев реально хотел выиграть. Если перед Махачевым поставили бы любого человека, он с любым бы бойцом выступил так, как он выступил против своего соперника. Вы видели его глаза? Вы видели его атаки? Он был уверен, знал, верил. Он знал, что за ним стоят миллионы людей. И он выиграл этот бой. Кто хочет, тот и выигрывает».

Бой Анкалаева и Яна Блаховича (29-9) завершился вничью раздельным решением судей (48-47, 46-48, 47-47). Пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе остался вакантным. Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру 22 октября на турнире UFC 280 и стал чемпионом UFC в легком весе.