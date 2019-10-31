Владимир Минеев: «С Конором нужно провести процедуру, какую кавказцы провели с Лобовым»

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев ответил на вопрос о том, что бы он обсуждал с Конором Макгрегором в личной беседе.

— Почему вы думаете, что я бы хотел с ним беседовать? Он и сам понимает, что-то, что он делает — это неправильно. Он знает, что занимается разжиганием межнациональной розни, и знает, что это неправильно. С ним нужно было бы провести процедуру, как товарищи провели с его приятелем Артемом Лобовым, когда отвесили ему пощечин, — сказал Минеев. (Михаил Потапов)