Владимир Минеев: «Если Хабиб не выходит с российским флагом, это не значит, что он не патриот»

Боец ММА Владимир Минеев не считает, что чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов должен демонстрировать российский флаг до и после поединков.

На прошлой неделе ирландец Конор Макгрегор заявил, что не считает Нурмагомедова российским бойцом, в том числе потому, что тот не демонстрирует символику страны. Минеев подверг резкой критике поведение Макгрегора.

На вопрос «СЭ», как он смотрит на то, что Хабиб не выходит на бои с российским флагом, Минеев ответил:

— Не вижу в этом ничего такого. Хочет — выходит с флагом, хочет — не выходит. Например, Абдулманап (Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба. — Прим. «СЭ») выходит с российским флагом. Плюс российский флаг присутствует под результатами Хабиба. Он жмет руку Путину. И Хабиб же не говорит, что он не из России. Кроме того, с дагестанским флагом он же тоже не выходит. Тогда в чем дело-то? В чем его хотят обвинить? Если Хабиб этого не делает, это не значит, что он не патриот.

Нурмагомедов победил Макгрегора 6 октября 2018 года, проведя болевой прием в четвертом раунде. На счету Нурмагомедов 28 побед и 0 поражений в ММА. (Илья Андреев)