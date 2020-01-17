Владимир Кличко высказался о возможности выступления в UFC

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко сказал, что был бы не против попробовать себя в смешанных единоборствах, но испытывает проблемы со здоровьем.

— Оставаться чемпионом UFC сложно из-за высокой конкцренции. Может, я бы мог себя попробовать в смешанных единоборствах, но у меня проблемы со спиной. Из-за нее я не смогу продемонстрировать все свои навыки бойца, хотя в юности я занимался дзюдо, — цитирует Business Insider Кличко-младшего.

На профессиональном ринге Кличко провел 69 поединков, выиграл 64 (53 нокаутом), потерпел 5 поражений. Свой последний бой он провел 29 апреля 2017 года, уступив британцу Энтони Джошуа.