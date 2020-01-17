Владимир Кличко: «Макгрегор заслуживает уважения»

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко высоко отозвался об экс-чемпионе UFC в легком весе Коноре Макгрегоре.

— Очень уважаю парней в октагоне. Здесь раунды длиннее, чем в боксе, это гораздо сложнее, — цитирует Business Insider Кличко-младшего. — Я знаю Макгрегора, он же был на ринге. Что бы о нем ни думали, мне кажется, он вел себя дисциплинированно. Не ожидал такого от Конора в бою с Мейвезером. Макгрегор заслуживает уважения.

Макгрегор провел в смешанных единоборствах 25 поединков, выиграл 21, в четырех потерпел поражение, включая свой последний бой — в октябре 2018 года против Хабиба Нурмагомедова. Следующим его соперником станет Дональд Серроне. Поединок пройдет 19 января.