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Видео эффектного нокаута Харитонова в бою против Родригеса

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Сергей Харитонов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Харитонов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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На Youtube-канале «СЭ» появилось видео нокаута в поединке между российским бойцом ММА Сергеем Харитоновым и бразильцем Фернандо Родригесом.

Харитонов стал чемпионом WTKF в весовой категории свыше 110 кг, а также получил эксклюзивный пояс чемпиона РЕН ТВ

Бой в супертяжелом весе прошел по спецправилам — в случае перевода в партер на борьбу дается не более 20 секунд.

Для 39-летнего россиянина Харитонова это 31-я победа при 8 поражениях. 32-летний бразилец Родригес потерпел 7 поражений при 12 победах.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/664886-video-effektnogo-nokauta-kharitonova-v-boiu-protiv-rodrigesa

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