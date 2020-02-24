Видео эффектного нокаута Харитонова в бою против Родригеса

На Youtube-канале «СЭ» появилось видео нокаута в поединке между российским бойцом ММА Сергеем Харитоновым и бразильцем Фернандо Родригесом.

Харитонов стал чемпионом WTKF в весовой категории свыше 110 кг, а также получил эксклюзивный пояс чемпиона РЕН ТВ

Бой в супертяжелом весе прошел по спецправилам — в случае перевода в партер на борьбу дается не более 20 секунд.

Для 39-летнего россиянина Харитонова это 31-я победа при 8 поражениях. 32-летний бразилец Родригес потерпел 7 поражений при 12 победах.