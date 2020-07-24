Вердум уйдет из UFC после боя с Густафссоном

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисиу Вердум объявил, что бой с Александром Густафссоном станет для него последним в лиге.

— Возможности продлить контракт нет. Мои годы здесь были отличными, мы расстаемся с UFC в хороших отношениях, — цитирует Вердума BJ Penn. — Я благодарен UFC за все эти годы. Мне всегда хотелось здесь выступать, и мне дважды давали эту возможность.

Путешествие окончено. Теперь моя карьера будет двигаться дальше. Хочу идти своей дорогой. Может быть, буду драться в другой лиге.

Бой Вердум — Густафссон состоится 26 июля на UFC on ESPN 14.