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«Великий человек». Александр Емельяненко соболезнует в связи со смертью отца Хабиба

3 июля 2020, 16:17
Александр Емельяненко. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Александр Емельяненко. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Российский боец ММА Александр Емельяненко выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Великий человек. Царствие ему небесное», — цитирует Емельяненко Sport24.

Известному специалисту было 57 лет. Абдулманап Нурмагомедов — заслуженный тренер России. За свою тренерскую карьеру он воспитал 18 чемпионов мира. По этому показателю он вошел в Книгу рекордов России.

В последние годы он возглавлял собственную школу и тренировал своего сына Хабиба Нурмагомедова.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/mma/2020-07-03-velikiy-chelovek-aleksandr-yemelyanenko-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-so-smertyu-ottsa-khabiba

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