Вартанян проведет бой против Грина на турнире АСА 107

Российский боец Эдуард Вартанян, выступающий в легком весе (до 70,3 кг), проведет бой с бывшим бойцом UFC Дезмондом Грином 3 апреля в Москве на турнире АСА 107, сообщает пресс-служба АСА. Главным событием шоу станет поединок между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.

30-летний Грин (23 победы, 8 поражений), известный по выступлениям в UFC и Bellator, дебютирует в ACA. 28-летний Вартанян одержал 20 побед и потерпел 4 поражения в ММА.