Вандерлей Жуниор: «Alash Pride начал атаковать меня. Они захотели отобрать у меня пояс»

Бразильский боец ММА Вандерлей Жуниор рассказал, как его лишили титула временного чемпиона Alash Pride в наилегчайшем весе.

«Я подписал контракт с Naiza FC на один бой. Когда лига опубликовала информацию об этом, Alash Pride начал атаковать меня. Они захотели отобрать у меня пояс, заявляя, что контракт с этой организацией разорван. Но в том договоре, который мне они дали раньше, говорится только о гонораре за бой», — приводит слова Вандерлея Legalbet.kz.

28 января Вандерлей Жуниор победил во втором раунде казахстанца Руслана Сариева в турнире Alash Pride 94, выиграв титул временного чемпиона организации в наилегчайшем весе.