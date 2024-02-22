Вандерлей Жуниор: «Alash Pride начал атаковать меня. Они захотели отобрать у меня пояс»
Бразильский боец ММА Вандерлей Жуниор рассказал, как его лишили титула временного чемпиона Alash Pride в наилегчайшем весе.
«Я подписал контракт с Naiza FC на один бой. Когда лига опубликовала информацию об этом, Alash Pride начал атаковать меня. Они захотели отобрать у меня пояс, заявляя, что контракт с этой организацией разорван. Но в том договоре, который мне они дали раньше, говорится только о гонораре за бой», — приводит слова Вандерлея Legalbet.kz.
28 января Вандерлей Жуниор победил во втором раунде казахстанца Руслана Сариева в турнире Alash Pride 94, выиграв титул временного чемпиона организации в наилегчайшем весе.
Источник: https://legalbet.kz/news/16504619/
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