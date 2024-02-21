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21 февраля, 17:30

Дацик отправится в зону СВО вместе с сыном Ярославом

Алина Савинова
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Боец ММА Вячеслав Дацик подписал новый бессрочный контракт с Минобороны РФ.

«Вячеслав подписал новый бессрочный контракт в Ханты-Мансийске. Он сменит подразделение, в составе которого будет служить», — приводит ТАСС слова представителя спортсмена.

Также отмечается, что Дацик будет служить добровольцем в зоне СВО вместе с сыном Ярославом. Ранее боец уже был в зоне проведения СВО.

В конце января в СМИ появилась информация о том, что Дацик получил ранение. Однако спортсмен опроверг эту информацию и заявил, что его покусала собака.

44-летний Дацик провел 15 боев в ММА за карьеру, одержав 7 побед и потерпев 8 поражений. В профессиональном боксе на его счету 7 побед и 3 поражения.

Источник: ТАСС
Вячеслав Дацик
ММА
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