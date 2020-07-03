Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Государственной думы РФ Николай Валуев выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова — отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

— Хочу искренне выразить глубокую скорбь в связи с утратой всем родным и близким, всем, кто знает Абдулманапа Нурмагомедова, — написал Валуев в Instagram. — Судьба нередко бросает нам вызов и таким образом, необходимо держаться. Сам был в такой ситуации. Он очень много сделал для отечественного спорта, заставив уважать наших бойцов весь мир, тем самым прославив Россию. Вечная память!