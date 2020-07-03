Валуев выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова
Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Государственной думы РФ Николай Валуев выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова — отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
— Хочу искренне выразить глубокую скорбь в связи с утратой всем родным и близким, всем, кто знает Абдулманапа Нурмагомедова, — написал Валуев в Instagram. — Судьба нередко бросает нам вызов и таким образом, необходимо держаться. Сам был в такой ситуации. Он очень много сделал для отечественного спорта, заставив уважать наших бойцов весь мир, тем самым прославив Россию. Вечная память!
Отец и тренер бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов скончался сегодня утром в 52-ой больнице в Москве. Долгое время он находился в крайне тяжелом состоянии на аппарате ЭКМО, сообщил источник KP.ru. Хочу искренне выразить глубокую скорбь в связи с утратой всем родным и близким, всем, кто знает Абдулманапа Нурмагомедова. Судьба нередко бросает нам вызов и таким образом, необходимо держаться. Сам был в такой ситуации. Он очень много сделал для отечественного спорта, заставив уважать наших бойцов весь мир,тем самым прославив Россию. Вечная память !