Валуев: «Если будет доказана причастность организаторов Fight Nights к драке Минеева и Исмаилова, их нужно закрывать»

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев в интервью «СЭ» прокомментировал драку Магомеда Исмаилова с Владимиром Минеевым. Инцидент произошел на турнире АМС Fight Nights в Москве.

— Не знаю почему это могло произойти, но это уже произошло. Это не спорт. Разве можно оправдать развязывание драки раньше времени, когда на тебя еще не надели перчатки? Просто потасовка, где уже никто не выбирал методы, которые подпадают под определенную, в том числе и уголовную ответственность, в зависимости от нанесенных увечий.

Оставьте в покое ММА. Есть отдельные спортсмены, люди, которые целенаправленно просто эту касту разыгрывают и, судя по всему, это будет еще очень долго. Пока есть на это запрос, пока обсуждают.

— Не стоит ли вообще запретить турнир Fight Nights?

— Почему турнир должен пострадать от того, что кто-то решил хайпануть или не сдержал себя. Если будет доказана прямая причастность организаторов турнира к данной драке, то в таком случае его даже нужно закрывать.

Регламент, меры дисциплинарного характера должен быть всегда, раз мы говорим о спорте. В футболе, например, когда болельщики разошлись не на штуку, команду наказывают закрытием трибун, соответственно, происходит наказание рублем. Право у нас прецедентное, если мы говорим о каких-то случая, которые могут стать причиной внесения изменений в правила. Все остальное из разряда этично или нет, но это в книжках. Есть документы, которые могут четко обозначать определенные действия и их последствия. В случае если дисциплинарный регламент смешенных единоборств этого не содержит, есть теперь причина собраться и подумать над изменением. В отношении административного или уголовного законодательства будут разбираться соответствующие правоохранительные структуры, определять, под что подпадает данная массовая драка. Будем надеяться, что решение будет справедливым.

Бойцы подрались в клетке после завершения поединка между Нурулло Алиевым и Александром Гребневым. Минеев вышел в октагон и вызвал Исмаилова на поединок. Между бойцами произошла потасовка, перешедшая в массовую драку.

(Анастасия Пастернак)