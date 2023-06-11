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Вахитов назвал причину поражения в дебютном бою в MMA на Open FC 31

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший обладатель титула Glory в полутяжелом весе россиянин Артем Вахитов прокомментировал свое поражение в дебютном поединке в MMA в главном событии Open FC 31.

«Выскочил локоть. Я не знаю...Когда упал на него, локоть дернуло. Сейчас вроде нормально», — приводит слова Вахитова MMA.Metaratings.ru.

Напомним, 11 июня Вахитов провел свой дебютный поединок по правилам смешанных единоборств против представителя Египта Ашрафа Башанди в главном событии Open FC 31 в Шерегеше. Бой завершился в первом раунде остановкой рефери в связи с травмой локтя у Вахитова, с которой он не смог продолжать поединок. Таким образом, Артему было присуждено поражение техническим нокаутом в первом раунде.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vakhitov-nazval-prichinu-porazheniya-v-debyutnom-boyu-v-mma-na-open-fc-31-258014/
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