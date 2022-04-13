Вадим Немков рассказал, как хочет победить Кори Андерсона

Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (14-2) заявил, что он на старте Гран-при предполагал, что в финале встретится либо с Кори Андерсоном (16-5), либо с Райаном Бейдером (29-7).

«Думал, что в финале Гран-при будет либо Кори Андерсон, либо Райан Бейдер. Был уверен в этом, — сказал Немков в интервью YouTube-каналу Sport24. — Кори прошел Бейдера уверенно, быстро. Я считаю, что в том бою у Бейдера просто психологические проблемы были».

Также Немков сообщил, что не хочет доводить бой с Андерсоном до судейского вердикта. «Понимаю, что надо работать и забирать все 5 раундов, чтобы у судей не было даже возможности отдать победу в сторону Андерсона. Лучше вообще закончить бой досрочно», — добавил россиянин.

Финальный бой Гран-при полутяжеловесов Bellator состоится 15 апреля в Сан-Хосе, Калифорния. Для Немкова этот поединок станет третьей защитой чемпионского титула.

Немков идет на серии из 9 побед. В прошлом бою он победил сабмишном в четвертом раунде Джулиуса Энгликаса (10-3) 16 октября 2021 года на Bellator 268.

Андерсон в предыдущем поединке победил техническим нокаутом в первом раунде Бейдера. Бой состоялся 16 октября 2021 года на Bellator 268.