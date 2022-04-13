Бернс хочет провести бой с Нейтом или Ником Диасом по особым правилам

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс перечислил имена желаемых оппонентов.

«Мне нужен громкий бой, — сказал Бернс ESPN MMA. — Я знаю одно имя, которое засело у меня в голове, — это долбаный Нейт Диас. У меня остался один бой в UFC. Мы можем прописать в контракте, что я не стану переводить его на землю, а буду драться в стойке. Может быть, его брат [Ник Диас]. Я не знаю, может быть, Хорхе Масвидаль».

В минувшие выходные на турнире UFC 273 в Джексонвилле Бернс сразился с Хамзатом Чимаевым, уступив ему единогласным решением по итогам трехраундового боя.