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Сегодня, 13:22

Бернс хочет провести бой с Нейтом или Ником Диасом по особым правилам

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс перечислил имена желаемых оппонентов.

«Мне нужен громкий бой, — сказал Бернс ESPN MMA. — Я знаю одно имя, которое засело у меня в голове, — это долбаный Нейт Диас. У меня остался один бой в UFC. Мы можем прописать в контракте, что я не стану переводить его на землю, а буду драться в стойке. Может быть, его брат [Ник Диас]. Я не знаю, может быть, Хорхе Масвидаль».

В минувшие выходные на турнире UFC 273 в Джексонвилле Бернс сразился с Хамзатом Чимаевым, уступив ему единогласным решением по итогам трехраундового боя.

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