Бернс рассказал, почему Чимаев не стал с ним бороться

Четвертый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс (20-5) сообщил, что после первой угрозы сабмишном в первом раунде Хамзат Чимаев (11-0) решил перевести бой в стойку.

«Я ожидал больше борьбы в партере, — сказал Бернс в интервью ESPN. — В борьбе он мне ничего не сделал. Я же не белый пояс по джиу-джитсу, я был готов бороться дальше. Там для него была угроза болевого на руку, после чего он больше не лез в борьбу. Я подумал: «Что, не нравится?». Мой друг из Швеции писал мне, что в перерыве тренер кричал Хамзату: «Больше не борись!». Я думал, что он будет больше бороться».

Бернс проиграл Чимаеву единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.