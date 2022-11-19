Немков — Андерсон: смотреть прямую трансляцию боя Bellator 288

В ночь с 18 на 19 ноября в Чикаго (США) пройдет турнир Bellator 288, где в главном событии вечера единоборств проведут бой россиянин Вадим Немков и американец Кори Андерсон. Их поединок на Wintrust Arena будет финалом Гран-при полутяжеловесов.

Начало боя Немков — Андерсон ориентировочно в 07.00 по московскому времени. Видеотрансляция их противостояния будет доступна на официальном YouTube-канале Bellator и на сервисе Showtime.

У Немкова 14 побед, два поражения и один бой был признан недействительным в ММА. На счету Андерсона — 18 побед, 5 поражений и один поединок без результата.

По результатам церемонии взвешивания, которая прошла 17 ноября, вес 30-летнего Немкова составил 92,44 килограмма, 33-летнего Андерсона — 92,62 килограмма.

15 апреля 2022-го прошел первый поединок между Немковым и Андерсоном. Он завершился в третьем раунде. За 5 секунд до конца раунда бойцы столкнулись головами. У россиянина открылось кровотечение. Бой был признан несостоявшимся.