В UFC подтвердили, что новым соперником Волкова на турнире в Москве будет Харди

В UFC подтвердили изменения в составе участников турнира UFC Fight Night в Москве, который пройдет 9 ноября. Главным боем вечера должен был стать поединок между Александром Волковым и Джуниором дос Сантосом, но последний снялся с турнира из-за проблем со здоровьем.

— Джуниор дос Сантос из-за проблем со здоровьем выбывает из турнира UFC Fight Night в Москве 9 ноября, где он должен был встретиться с Александром Волковым, — говорится в Instagram UFC Russia. — На замену выходит перспективный тяжеловес Грэг Харди, который все свои 5 побед одержал нокаутами в первом раунде.

Бой Волков — Харди пройдет в формате 3 раундов и станет со-главным событием вечера. Главным противостоянием турнира теперь будет бой Забита Магомедшарипова и Келвина Кэттера, который также продлится 3 раунда.