В UFC назвали Хабиба «долгожданным чемпионом из России», а Тактарова — обладателем пояса победителя Гран-при
13:33
В Instagram UFC Russia опубликована галерея, посвященная выступлениям российских спортсменов в промоушене.
В записи указано, что Олег Тактаров 14 июля 1995 года «выигрывает турнир UFC 6 и завоевывает пояс победителя «Гран-при». Напомним, что Тактаров неоднократно называл себя первым чемпионом из России.
При этом в разделе о Хабибе Нурмагомедове говорится: «7 апреля 2018 года. Долгожданный чемпион из России. Хабиб Нурмагомедов побеждает Эла Яквинту и становится чемпионом в легком весе».
31-летний Нурмагомедов провел 28 поединков в ММА и во всех победил.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...