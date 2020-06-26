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В UFC назвали Хабиба «долгожданным чемпионом из России», а Тактарова — обладателем пояса победителя Гран-при

13:33
Олег Тактаров. Фото Instagram.
Олег Тактаров. Фото Instagram.
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В Instagram UFC Russia опубликована галерея, посвященная выступлениям российских спортсменов в промоушене.

В записи указано, что Олег Тактаров 14 июля 1995 года «выигрывает турнир UFC 6 и завоевывает пояс победителя «Гран-при». Напомним, что Тактаров неоднократно называл себя первым чемпионом из России.

При этом в разделе о Хабибе Нурмагомедове говорится: «7 апреля 2018 года. Долгожданный чемпион из России. Хабиб Нурмагомедов побеждает Эла Яквинту и становится чемпионом в легком весе».

31-летний Нурмагомедов провел 28 поединков в ММА и во всех победил.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CB5O9DWhDp0/

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