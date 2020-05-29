Российско-ирландский боец Артем Лобов рассказал «СЭ» о разнице в менталитете между россиянами и ирландцами.

— В России люди более агрессивны, как мне кажется, — сказал Лобов. — Идешь по улице, смотришь на людей — все какие-то набыченные, пытаются что-то доказать. В Ирландии люди больше стараются наслаждаться жизнью. Идешь — поздоровайся с человеком, улыбнись ему. И у тебя на душе хорошо, и у него. Занимайся своим делом, кому какая разница? Отдыхай, наслаждайся жизнью, рожай детей и воспитывай их, зачем тебе какие-то непонятные терки? Даже в клуб в России приходишь — постоянно там пытаются какие-то драки затеять. Зачем? У нас, в России, столько красивых девчонок! Ты пришел в клуб, там на всех хватит, наслаждайся, танцуй, отдыхай. Нахрена эта агрессия, нахрена выяснять отношения? Кому ты что докажешь? Если так хочется — запишись в боксерский или борцовский клуб, поспаррингуйся. Уверяю — не захочется никаких конфликтов вне ринга.

На счету 33-летнего Лобова 14 побед, 15 поражений и 1 ничья в ММА, а также 1 победа, 1 поражение и 1 ничья в кулачных боях. (Илья Андреев)

Первая часть большого интервью с Лобовым // Вторая часть большого интервью с Лобовым