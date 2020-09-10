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Усман Нурмагомедов победил Шабанова на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова

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Усман Нурмагомедов одержал победу на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Фото Скриншот трансляции "Матч ТВ"
Усман Нурмагомедов одержал победу на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Фото Скриншот трансляции "Матч ТВ"
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Российский боец MMA Усман Нурмагомедов одержал победу над соотечественником Святославом Шабановым техническим нокаутом в поединке категории до 70,3 кг в основном карде турнира памяти легендарного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

Поединок завершился в середине второго тайма после того, как судья остановил бой и присудил победу Нурмагомедову техническим нокаутом.

22-летний Усман является двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова. На счету Усмана 11 побед и ни одного поражения.

Вечер единоборств проходит в Москве, во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

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