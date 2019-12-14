Усман и Ковингтон получат по 500 тысяч долларов за титульный бой на турнире UFC 245

Стали известны гонорары участников турнира по смешанным единоборствам UFC 245, который пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 14 на 15 декабря по московскому времени. Максимальные выплаты получат участники главного боя — титульного поединка в полусреднем весе — Камар Усман и Колби Ковингтон. Они заработают по 500 тысяч долларов, сообщает MMA Fighting.

Бывший чемпион в полулегком весе Жозе Альдо, который дебютирует в легчайшем весе, заработает 400 тысяч долларов плюс 50 тысяч в случае победы над Марлоном Мораэсом, чей гонорар составит 110 тысяч (плюс столько же за победу).

Чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй за бой с Алексом Волкановски заработает 350 тысяч долларов, а его соперник — 250 тысяч. Чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес получит 350 тысяч долларов за бой с Жермейн де Рандами, а если выиграет, заработает еще 100 тысяч дополнительно. Гонорар ее соперницы будет фиксированным — 100 тысяч долларов.

Российский боец UFC Петр Ян получит 66 тысяч долларов за бой с Юрайей Фабером и еще столько же в случае победы. Гонорар Фабера составит 250 тысяч долларов.