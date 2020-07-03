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«Ушла частичка меня...» Тактаров выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова

3 июля 2020, 15:22
Олег Тактаров. Фото Instagram
Олег Тактаров. Фото Instagram
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Бывший российский боец ММА Олег Тактаров выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова, отца российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.

— Ушел очень хороший человек, тренер и учитель, — написал у себя в Instagram Тактаров. — Спи спокойно...

Также, Тактаров опубликовал видео с совместной пробежки с Абдулманапом Нурмагомедовым и сопроводил его комментарием.

— Смотрю на эти кадры и понимаю, что ушла частичка меня, — сказал в видео Тактаров. — Спи спокойно, мой друг. Ты реализовал себя как тренер и как учитель. Думаю, твои ученики продолжат твое дело.

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