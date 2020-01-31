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Украинский боксер лишен гонорара за укус соперника во время боя

02:28

Спортивная комиссия штата Нью-Йорк наказала украинского боксера Ивана Редкача за укус соперника во время поединка с Дэнни Гарисей. Инцидент произошел в восьмом раунде. Несмотря на это, поединок был продолжен. Гарсия выиграл единогласным решением судей (118:110, 117:111, 117:111).

Как сообщает Bad Left Hook, на Редкача наложен максимальный штраф в 10 тысяч долларов за опасное, хулиганское и неспортивное поведение. Кроме того, боксер лишен лицензии и гонорара за этот бой. Спортсмен имеет право оспорить эти решения.

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