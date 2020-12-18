Красивый нокаут в АСА: украинец выключил соперника ударом ногой в прыжке
19:27
Украинский боец Роман Огульчанский (10-3) нокаутировал россиянина Абдусамада Сангова (17-4-1) на турнире АСА 116 в Москве.
Бой закончился в первом раунде: Огульчанский показал, что бьет правой ногой, но потом тут же нанес удар левой ногой в прыжке — точно в голову соперника.
?? WOOOOOOOW??Incredible win by Roman Ogluchansky! pic.twitter.com/fntjm75sfJ— ACAMMA (@ACA_League) December 18, 2020
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю