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Красивый нокаут в АСА: украинец выключил соперника ударом ногой в прыжке

19:27
Роман Огульчанский нокаутировал Абдусамада Сангова ударом ногой в прыжке.
Роман Огульчанский нокаутировал Абдусамада Сангова ударом ногой в прыжке.

Украинский боец Роман Огульчанский (10-3) нокаутировал россиянина Абдусамада Сангова (17-4-1) на турнире АСА 116 в Москве.

Бой закончился в первом раунде: Огульчанский показал, что бьет правой ногой, но потом тут же нанес удар левой ногой в прыжке — точно в голову соперника.

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