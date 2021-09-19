UFC Vegas 37: Куцелаба победил Кларка, Смит задушил Спэнна и другие результаты турнира
В ночь на 19 сентября в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Vegas 37.
Наилегчайший вес (женщины): Ханна Голди (США, 6-2) победила Эмили Уитмайр (США, 4-5) — болевой прием (1-й раунд, 4:17).
Легчайший вес: Густаво Лопез (США, 13-6) против Хеили Алатенга (Китай, 14-9) — ничья.
Полусредний вес: Карлстон Харрис (Гайана, 17-4) победил Импу Касангая (США, 9-2) — технический нокаут (1-й раунд, 2:38).
Наилегчайший вес (женщины): Эрин Блэнчфилд (Англия, 7-1) победила Сару Элпар (США, 9-6) — единогласное решение судей.
Легчайший вес: Монтел Джексон (США, 11-2) победил Джейпи Байса (ЮАР, 9-4) — единогласное решение судей.
Легкий вес: Ронг Жу (Китай, 18-4) победил Брендона Дженкинса (США, 15-8) — технический нокаут (3-й раунд, 4:35).
Легчайший вес (женщины): Ракель Пеннингтон (США, 12-8) победила Пэнни Кианзаад (Швеция, 15-6) — единогласное решение судей.
Полутяжелый вес: Тафон Нчукви (Камерун, 6-1) победил Майка Родригеза (США, 11-7) — единогласное решение судей.
Средний вес: Хоакин Бакли (США, 13-4) победил Антонио Арройро (Бразилия, 9-5) — нокаут (3-й раунд, 2:26).
Легчайший вес: Нэйт Манесс (США, 14-1) победил Тони Грейвэли (США, 21-7) — технический нокаут (2-й раунд, 2:10).
Легкий вес: Арман Царукян (Россия, 17-2) победил Кристоса Гиагоса (США, 19-9) — технический нокаут (1-й раунд, 2:09).
Наилегчайший вес (женщины): Ариани Липски (Бразилия, 14-7) победила Мэнди Бом (Германия, 7-1) — единогласное решение судей.
Полутяжелый вес: Ион Куцелаба (Молдова,16-6) победил Дэвина Кларка (США, 12-6) — единогласное решение судей.
Полутяжелый вес: Энтони Смит (США, 36-16) победил Раяна Спэнна (США, 19-6) — удушающий прием (1-й раунд, 3:47).
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