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Стал известен новый соперник Немкова по полуфиналу Гран-при Bellator

07:37
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Стал известен новый соперник российского бойца Вадима Немкова по полуфиналу Гран-при Bellator, сообщает MMAJunkie.

Россиянин проведет поединок против литовца Джулиуса Англицкаса. Энгликас заменит американца Энтони Джонсона, который снялся с боя против Немкова из-за болезни.

29-летний Немков — чемпион Bellator в полутяжелом весе, на его счету 14 побед и 2 поражения в MMA. У 30-летнего Англицкаса 10 побед и 1 поражение. Поединок между Немковым и Англицкасом состоится 16 октября в рамках турнира Bellator 268.

Дополнительная информация:

https://mmajunkie.usatoday.com/2021/09/bellator-258-rumble-johnson-replacement-julius-anglickas-vs-vadim-nemkov-grand-prix

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Иван Торопцев все материалы автора

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