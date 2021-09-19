Стал известен новый соперник Немкова по полуфиналу Гран-при Bellator

Стал известен новый соперник российского бойца Вадима Немкова по полуфиналу Гран-при Bellator, сообщает MMAJunkie.

Россиянин проведет поединок против литовца Джулиуса Англицкаса. Энгликас заменит американца Энтони Джонсона, который снялся с боя против Немкова из-за болезни.

29-летний Немков — чемпион Bellator в полутяжелом весе, на его счету 14 побед и 2 поражения в MMA. У 30-летнего Англицкаса 10 побед и 1 поражение. Поединок между Немковым и Англицкасом состоится 16 октября в рамках турнира Bellator 268.