UFC не стал предлагать Джонсу повышенный гонорар за бой с Нганну. Чемпион в полутяжелом весе был готов приостановить карьеру

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс заявил, что был готов приостановить карьеру. По словам американского бойца, сейчас он отказался от идеи выйти на бой против Франсиса Нганну, и рассчитывает увидеть своим следующим соперником польского полутяжеловеса Яна Блаховича, занимающего третью строчку в рейтинге полутяжеловесов UFC.

— У меня было время подумать об этом, и мои эмоции немного поутихли", — написал Джонс в Twitter. — Просто жалко, что UFC не видит мою ценность в поединке против самого устрашающего тяжеловеса в мире. Ян, я думаю, ты следующий в очереди.

Ранее Джонс рассказал о неудачном завершении переговоров с UFC по поводу поединка в тяжелом весе против Фрэнсису Нганну, за который лучшему в мире бойцу предложили стандартный гонорар.

Президент UFC Дана Уайт заявил, что промоушен может организовать данный бой, если все участники готовы принять участие. Позже Нганну выразил сомнение, что Джон действительно намерен перейти в тяжелый вес.

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